Дело Ермака: СБУ задержала предполагаемого автора пленок с братом главы АП

СБУ заявила о задержании предполагаемого автора скандальных “пленок Ермака”, который фигурировал в записях с братом главы Офиса президента Андрея Ермака, когда тот якобы решал назначения на государственные должности.

Мужчину задержали, когда он в составе организованной преступной группы пытался выманить у коммерсанта $100 тыс. за “решение” вопроса возвращения имущества через связи в правоохранительных органах.

Задержание двух преступников произошло в кафе в Киеве, когда они получали всю сумму неправомерной выгоды.















СБУ задержала в Киеве предполагаемого автора “пленок Ермака” / 4 фотографии

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 369 УК и проводят следственные действия.

Читайте: Зеленский о Ермаке: он соответствует должности и я доверяю ему

“Пленки Ермака”

В марте 2020 года народный депутат от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на котором снят брат главы ОП Ермака Денис во время того, как он якобы “торговал” госдолжностями.

По заявлению Лероса Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство в отношении этих записей.

Андрей Ермак подтвердил, что на видео фигурирует его брат. Также глава ОП заявил о намерении обратиться в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за факта распространения видео.

Лерос подал в НАБУ обращения с “пленками”. Со своей стороны Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против Лероса.