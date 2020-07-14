Суд арестовал на два месяца подозреваемого Антона Желепу, который 12 июля совершил смертельное ДТП под Киевом.

Такое решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Евгений Сидоров.

Антон Желепа будет находиться под стражей до 9 сентября.

У подозреваемого есть пять дней на обжалование решения в апелляционной инстанции.

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Что сказал Антон Желепа в суде

В суде он заявил, что перед аварией выпил 200 грамм водки.

Желепа рассказал, что не употреблял наркотики.

— Я ехал из Харькова, был уставший. Я выпил грамм 200 водки, — заявил он.

Вместе с тем он отметил, что не помнит, при каких обстоятельствах сел за руль чужого автомобиля, на котором совершил ДТП.

ДТП на Старообуховской трассе

12 июля произошла смертельная ДТП на Старообуховской трассе. В аварии погибла супруги и двое детей восьми и 10 лет.

Еще один ребенок, 14-летний мальчик, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Вероятный виновник Антон Желепа не получил травм. После алкотеста оказалось, что он был пьян — лрагер показал 1,32 промилле.

Желепа имеет четыре судимости. С 2008 года лишен водительских прав.