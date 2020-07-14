СБУ задержала чиновника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна за вымогательство взятки.

По данным Службы безопасности Украины, один из заместителей руководителя лицея хотел получить денежное вознаграждение за поступление в учебное заведение.

Читайте: $5 тыс. за откос от армии: в Киеве задержали руководителя отделения комиссариата

Работник лицея требовал $5 тыс. от жительницы Киева, гарантируя зачисления ее родственника. Злоумышленник был задержан по ст. 208 УК Украины во время получения части взятки в размере $2,5 тыс.















Требовал $5 тыс. за вступление: в Киеве задержали замначальника лицея Богуна / 4 фотографии

Дело возбуждено по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Пока еще продолжаются следственные действия по установлению других лиц, которые могут быть причастны. Решается сообщение о подозрении злоумышленнику.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Взяточничество в учебных заведениях

В Ровно в одном из университетов задержали преподавательницу, которая получила взятку от выпускника в размере $700.

58-летняя заведующая кафедрой одного из факультетов вуза взяла у студента неправомерное денежное вознаграждение за успешную сдачу государственного экзамена.

Правоохранители внесли все сведения в Едрей по ч.3 ст.368 УК Украины.