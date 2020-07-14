В Запорожье мужчина забил свою бывшую жену молотком, просто за стеной соседей, которые слышали глухие удары и вызвали полицию.

Сейчас женщина в коме, а ее обидчик вслед за ней оказался в той же больнице.

— Я ложилась спать, слышу крики! Я пошла туда, потом в спальню и слышу глухой стук, — рассказывает соседка.

Оказалось, что к соседке в тот день пришел в гости ее бывший. Однако они поссорились. Мужчина ударил женщину по голове десять раз. Когда увидел, что натворил, решил покончить и с собой. Полицейские выхватили из его рук нож.

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Зайдя в квартиру, правоохранители увидели женщину без сознания. Они изъяли у подозреваемого нож и пресекли попытку самоубийства. Его сразу и отвезли в суд.

Оказалось, что дело в деньгах, которые мужчина потратил на ремонт в квартире девушки, когда они еще жили вместе. Когда пара разошлась, мужчина потребовал вернуть все. Часто звонил с угрозами и называл ее вороной.

Недавно в селе Колодистое Черкасской области полиция нашла на огороде 54-летнего жителя обгоревший труп его жены.

Мужчина ножом порезал свою жену, бросил тело в костер, а затем закопал. Выяснилось, что между ними вспыхнула ссора, во время которой подвыпивший мужчина решил успокоить непокорную жену с помощью ножа.