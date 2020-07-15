В Польше зарезали 26-летнюю украинку

В Польше в городе Пулавы убили 26-летнюю украинку. Эта трагедия произошла 14 июля в одном из жилых домов.

Убийство совершил гражданин Молдовы, который напал на нее с ножом. Женщину успели госпитализировать, однако она умерла в больнице.

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— В жилом доме на улица 6 августа в Пулавах было совершено убийство молодой женщины. Жертвой стала 26-летняя украинка, на которую нападал с ножом 45-летний гражданин Молдовы, — сообщает полиция Польши.

26-летняя украинка и гражданин Молдовы жили по одному адресу и работали на заводе по переработке фруктов. Между ними возникла ссора во дворе дома, после чего мужчина затащил женщину в середину здания, где и совершил нападение.

Полиция Польши задержала преступника почти сразу после убийства. Ему грозит пожизненное заключение.

26-летняя украинка была жительницей Владимир-Волынского на Волыни.

Недавно в Польше в селе Погожице подожгли хостел, где жили работники из Украины. Там жили 12 человек, большинство из них украинцы. В результате пожара никто не пострадал, всем удалось выйти из здания, охваченного огнем.

Его поджог совершил 42-летний житель Польши из-за постоянных конфликтов со своим сожителем, гражданином Польши.

Источник: Radio.lublin