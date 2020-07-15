В Одессе на улице Ильфа и Петрова двое мужчин из стран Закавказья ограбили 83-летнюю женщину, вырвав у нее из рук сумку с $10 тыс.

Грабители бросились в разные стороны, но их удалось задержать. Мужчину, который вскочил в автомобиль, на котором они приехали, — задержали сразу, а другого поймали в соседнем районе.

— Действия фигурантов следователи квалифицировали как грабеж, совершенный в крупных размерах, — рассказал начальник Таировского отделения полиции Сергей Волков.

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За содеянное мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет.

Ограбление на Днепропетровщине

В Днепропетровской области трех иностранцев задержали за разбойное нападение на семью пенсионеров.

Поломав пластиковое окно, они залезли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Затем связали их и похитили ценные вещи, деньги и автомобиль ВАЗ.