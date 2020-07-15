Учила подругу плавать: в Житомирской области студент спас двух подростков

В Овруче Житомирской области 18-летний студент Вадим Невмержицкий спас двух девушек, которые тонули в местном водоеме.

Парень отдыхал на берегу, когда услышал крики о помощи.

Студент бросился к водоему и вытащил девушек из воды — 10-классницу Лесю и ее младшую подругу Наталью.

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Спасенные девушки сообщили, что старшая подруга решить научить младшую плавать. Но не получилось: младшая стала тонуть и потянула подругу с собой на дно.

Теперь местные жители считают парня настоящим героем, а спасатели наградили его грамотой.

Трагедия в Северодонецке

В июне в озере Чистое, что в Северодонецке, нашли тела двух людей — мужчины и его девятилетнего сына.

По информации спасателей, отец и сын пошли купаться, но так и не вернулись.

Водолазы нашли их тела спустя полтора часа поиска.