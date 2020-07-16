31-летнюю Елену Шило, которая шла вдоль дороги, сбил работник полиции 27 февраля в селе Щиборовка Хмельницкой области. В ее велосипеда спустило колесо и она катила его обочине. Именно здесь ее и настигла машина руководителя сектора реагирования патрульной полиции Красиловского района Александра Шевчука.

С момента аварии прошло четыре месяца, но Шевчук до сих пор на свободе. Ему даже не объявили подозрение.

Не увидеть Елену водитель не мог. Дорога освещалась, а женщина была в белой куртке.

— Как можно ехать и не видеть, что в белой курточке идет впереди и ты едешь позади нее. Виг гнался он, не тормозил, — говорит мать погибшей Наталья Шило.

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Первым тогда на место аварии прибежал Святослав Лозовский. Мужчина уверяет — на месте ДТП был еще один свидетель, но до сих пор этого человека никто не нашел.

— Он знал Шевчука, потому что они разговаривали как знакомые. Я на машину посмотрел, внутри светится, подумал регистратор. Думал, он останется, подождет скорую. Я пока по телефон ушел, свидетель уехал, — рассказал Святослав Лозовский.

Семья уверена — Шевчук был пьян за рулем.

— В восемь вечера его сажали в машину пьяного за руль и еще говорили люди, это до первого столба. А первый столб — моя Елена, — говорит мать Наталья Шило.

За пять месяцев, Александр Шевчук лишь раз приехал к матери. Заверить, что в смерти женщины он не виноват.

Что говорят в полиции и ГБР

Александру Шевчуку до сих пор не объявили о подозрении. Он каждый день ходит на работу, а вечером возвращается к семье. Его руководитель на службе говорит — нет оснований отстранять.

— В настоящее время Александр Шевчук работает в отделе. Он пока не отстранен от исполнения служебных обязанностей, но на линию не выходит, — заявил руководитель Красиловского отдела полиции Анатолий Чубенко.

В Государственном бюро расследований не могут найти виновного в смерти Елены. До окончания дела, говорят, еще далеко. Потому что нет выводов экспертиз.

— Пока не объявлено о подозрении, ведь продолжается ряд экспертиз. В частности это транспортно-трасологическая, комплексная судебная-криминалистическая и экспертиза технического состояния. Дело в том, что нет непосредственных свидетелей ДТП и не зафиксировано его на видео, — заявила Екатерина Герасимук, пресс-секретарь территориального управления ГБР в Хмельницком.

Комментарий адвоката

Адвокаты такую ​​неторопливость объясняет или договоренностью, или полной непрофессионализмом.

— Они обязаны были на второй или на третий месяц дать ему подозрение. Потому что есть факт убийства, возможно по неосторожности. Подозрение должна было вручено. То, что не сделаны экспертизы, как говорят в ГБР, это не является основанием не вручать подозрение, — пояснил адвокат Виктор Колбанцев.

По мнению адвоката, полицейского должны отстранить от работы и взять под домашний арест, чтобы у него не было влияния на дело.

Зато в семье сбитой им женщины жизнь перевернулась с ног на голову. Наталья Шыло оформляет опеку над двумя осиротевшими внуками.

ДТП с участием полиции

В Полтаве на автодороге Киев-Харьков сержант полиции, на микроавтобусе Mercedes Sprinter, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машину занесло и выбросило в кювет.

Автомобиль перевернулся, пассажир (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте.

Еще один коп и гражданское лицо госпитализированы в местную больницу.