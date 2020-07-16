На Кировоградщине невестка до смерти забила свою свекровь

В селе Павлыши Кировоградской области женщина избила свою бывшую свекровь до смерти.

Невестка в пьяном угаре решила наведаться к матери своего бывшего мужа, а когда пожилая женщина отказалась открыть дверь, она залезла в дом через окно.

91-летняя женщина успела по телефону позвать на помощь, однако спастись от побоев не смогла.

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Полиция, приехавшая по вызову соседки, успели задержать неадекватную нападавшую: она именно тянула тело пенсионерки и кричала, что хочет ее закопать.

— Пока ехала скорая, мы оказали пострадавшей первую медицинскую помощь. Однако, к сожалению, во время транспортировки в больницу она скончалась, — сообщил и.о. руководителя Онуфриевского отделения полиции Антон Спасов.

Соседи предполагают, что причиной такого бесчеловечного поступка невестки стало желание отобрать дом, где проживала ее свекровь. После смерти своего мужа она претендовала как минимум на половину дома.

В суде Людмила рассказала, что не хотела убивать свекровь, а все телесные повреждения, обнаруженные на теле умершей, наносила случайно.

Если вина горе-невестки будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Сюжет Чрезвычайных новостей

Жестокое убийство на Днепропетровщине

В начале июня Днепропетровскую область всколыхнула жуткая новость — в селе Лобойковка 45-летняя женщина убила своего друга на глазах у дочери.

Она нанесла 60-летнему мужчине более 40 ножевых ударов, била топором и даже попыталась снять с него скальп, а чтобы мужчина не кричал — пичкала его рот хлебом.

Жестокие пытки продолжались всю ночь, а утром женщина сама вызвала полицию и ждала ее окровавленная, с сигаретой и кофе в руках.