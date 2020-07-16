В РФ мужчина задушил 16-летнюю девушку после неудачной попытки изнасилования

В России мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать 16-летнюю девушку. Когда у него ничего не получилось, преступник убил школьницу.
Об этом свидетельствует видео допроса подозреваемого, которое опубликовал Следственный комитет РФ.
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Мужчина начал приставать к девушке прямо на улице, после неудачной попытки изнасилования, он задушил школьницу рыболовной сетью и скрылся с места преступления.
Мужчина забрал с собой два телефона и смарт-браслет жертвы.
Его приговорили к пожизненному заключению за убийство и разбой.
Изнасилование в Одессе
13 июля в Одессе правоохранители задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девушки.
Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина.
Источник: Следственный комитет РФ