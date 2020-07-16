14 июля в Польше убили 26-летнюю украинку. У девушки дома остался маленький сын.
Местное издание отмечает, что убитая — жительница города Владимира-Волынского по имени Майя.
Знакомые девушки рассказали, что она была жизнерадостным, энергичным и искренним человеком, которого все любили и уважали.
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Она воспитывала двухлетнего сына, у которого скоро должен быть день рождения.
Убийство украинки в Польше произошло вечером 14 июля. Преступление совершил гражданин Молдовы, который напал на нее с ножом.
Женщину успели госпитализировать, однако она умерла в больнице.
Майя жила вместе с убийцей по одному адресу и работали на заводе по переработке фруктов. Между ними возникла ссора во дворе дома, после чего мужчина затащил ее внутрь здания, где и совершил нападение.
Полиция задержала злоумышленника. Мужчине грозит пожизненное заключение.
Источник: Владимир Media