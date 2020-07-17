НАБУ объявило о подозрении голове Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.

Также подозрение получили его заместителю Евгению Аблову и пяти другим суддям.

Под следствие также попал заместитель главы Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.

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В Окружном административном суде подтверждают, что у них продолжаются обыски. Уточняют, что они связаны с делами Майдана.

— Еще раз следственные действия проводятся с нарушением территориальной подсудности дела — на основании постановления суда — Ленинского районного суда города Кропивницкий, — заявили в суде.

В то же время в судебном учреждении отметили, что ОАСК продолжает работу в обычном режиме.

Источник: Юрий Бутусов