PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Под Киевом упал и загорелся самолет — первые фото

В Макаровском районе Киевской области 17 июля разбился легкомоторный самолет.

После падения самолет загорелся, однако двум его пилотам удалось спастись.

К ликвидации аварии в районе села Наливайловка привлечены 10 спасателей и две спецмашины.

  • Авария самолета в Киевской области: первые фото
  • Авария самолета в Киевской области: первые фото
  • Авария самолета в Киевской области: первые фото
  • Авария самолета в Киевской области: первые фото
  • Авария самолета в Киевской области: первые фото
  • Авария самолета в Киевской области: первые фото
Под Киевом упал и загорелся самолет — первые фото / 3 фотографии

Читайте: В Канаде разбился военный самолет, погибла капитан

По состоянию на 16.40 огонь был локализован. Известно, что самолет пренадлежал учебной школе Aviation Group.

Причина аварии устанавливается.

Авария легкомоторного самолета в Одессе

17 июня произошло похожее событие — в Одессе легкомоторный самолет упал и разбился возле одного из супермаркетов в Малиновском районе.

Авария произошла уже через несколько минут после взлета самолета и привела к гибели двух пилотов.

По одной из версий, причиной аварии стала потеря контроля над управлением самолета из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пилотов.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка