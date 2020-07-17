Авария самолета в Киевской области: первые фото

В Макаровском районе Киевской области 17 июля разбился легкомоторный самолет.

После падения самолет загорелся, однако двум его пилотам удалось спастись.

К ликвидации аварии в районе села Наливайловка привлечены 10 спасателей и две спецмашины.











Под Киевом упал и загорелся самолет — первые фото / 3 фотографии

Читайте: В Канаде разбился военный самолет, погибла капитан

По состоянию на 16.40 огонь был локализован. Известно, что самолет пренадлежал учебной школе Aviation Group.

Причина аварии устанавливается.

Авария легкомоторного самолета в Одессе

17 июня произошло похожее событие — в Одессе легкомоторный самолет упал и разбился возле одного из супермаркетов в Малиновском районе.

Авария произошла уже через несколько минут после взлета самолета и привела к гибели двух пилотов.

По одной из версий, причиной аварии стала потеря контроля над управлением самолета из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пилотов.