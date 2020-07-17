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Факты / Происшествия

Убийство сотрудника СБУ: задержанным объявлено подозрение

Двум подозреваемым в убийстве сотрудника СБУ ночью 15 июля инкриминируют разбой и умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 187 и ч. 2 ст. 121 УКУ).

Следователи установили, что около 23.30 на улице Иорданской в ​​Киеве подозреваемые напали на мужчину с целью ограбления.

Его ударили по голове, забрали мобильный телефон, банковскую карточку, сумку, документы и скрылись.

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Причастных к преступлению нашли и задержали 16 июля, а сегодня объявили подозрение. На очереди — избрание меры пресечения в виде ареста.

Вбивство співробітника СБУ

Фото: Офіс генпрокурора

Они уже имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время является обвиняемым по делу о краже, а другой имеет судимость за тяжкие телесные повреждения.

Дома у подозреваемых нашли украденные вещи потерпевшего, а орудие убийства — недалеко от места преступления.

Убийство сотрудника СБУ

Ночью 15 июля в Оболонском районе Киева на улице Иорданской нашли убитым сотрудника СБУ Романа Закладного.

Он работал следователем по особо важным делам, и 15 июля – это был его последний рабочий день перед выходом на пенсию.

Следователь СБУ расследовал дела, связанные с военным конфликтом на Донбассе и государственной изменой.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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