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Факты / Происшествия

ДТП в Одесской области унесло жизни шести человек — первое видео с места аварии

В Одесской области произошла авария с участием двух легковушек, в которой погибли шесть человек, еще трое — госпитализированы.

— По предварительной информации, в результате аварии с участием легковых автомобилей Mitsubishi Outlander и ВАЗ, произошедшей сегодня в 08.00 вблизи села Сафьяны Измаильского района, погибли шесть человек. Еще трое, из которых — один ребенок 2018 года рождения, с травмами разной степени тяжести госпитализированы, — рассказали в полиции.

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На месте происшествия работают бойцы ГСЧС и следственно-оперативная группа.

ДТП в Одесской области 

Вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, еще трое — госпитализированы.

Тела погибших деблокировали бойцы ГСЧС.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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