В городе Коломыя Ивано-Франковской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле.

— 18 июля в 18.30 в ГСЧС поступила информация, что в г. Коломыя совершил аварийную посадку на поле легкомоторный самолет, — отметили в службе.

На борту самолета находился один человек — пилот. Жертв и пострадавших нет.

Что именно стало причиной аварии самолета пока не уточняется.

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От ГСЧС привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Авария самолета под Киевом

17 июля в Макаровском районе в Киевской области разбился легкомоторный самолет. Причина аварии устанавливается.

После падения самолет загорелся, однако двум его пилотам удалось спастись.

К ликвидации аварии вблизи села Наливайливка привлекли 10 спасателей и две спецмашины.