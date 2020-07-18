В городе Коломыя Ивано-Франковской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на поле.
— 18 июля в 18.30 в ГСЧС поступила информация, что в г. Коломыя совершил аварийную посадку на поле легкомоторный самолет, — отметили в службе.
На борту самолета находился один человек — пилот. Жертв и пострадавших нет.
Что именно стало причиной аварии самолета пока не уточняется.
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От ГСЧС привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Авария самолета под Киевом
17 июля в Макаровском районе в Киевской области разбился легкомоторный самолет. Причина аварии устанавливается.
После падения самолет загорелся, однако двум его пилотам удалось спастись.
К ликвидации аварии вблизи села Наливайливка привлекли 10 спасателей и две спецмашины.