Смерть отдыхающего в Затоке: полиция открыла уголовное производство

По факту смерти мужчины во время столкновения водного скутера и резинового плавсредства в Затоке Одесской области полиция открыла уголовное производство.
Следователи квалифицировали событие по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагической гибели 42-летнего жителя Днепропетровской области, который приехал в Одесскую область на отдых.
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Полиция провела экспертизы и установила владельца скутера. Правоохранители ищут свидетелей происшествия, которые помогли бы установить обстоятельства происшествия.
Смерть отдыхающего в Затоке
18 июля в Затоке человек из Днепропетровской области во время катания на надувной подушке столкнулся с водным скутером.
Во время столкновения мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.
Хотя, по словам других отдыхающих, после столкновения мужчина еще был в сознании и сидел на катере.