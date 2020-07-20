На автодороге Одесса-Рени 20 июля нашли труп мужчины.
Тело умершего нашли в 12 км от Двух столбов, которые находятся на кольцевой дороге Одессы.
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По предварительным данным, мужчина скончался в результате травм, которые произошли не от ДТП.
Сейчас полиция подробности не сообщает.
Трасса Одесса-Рени
Утром 18 июля возле села Сафьяны Измаильского района Одесской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, еще трое — госпитализированы.
После обеда на трассе Одесса-Рени возле села Маяки происходит еще одно ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще двое госпитализированы.
По предварительным данным полиции, водитель грузовика MAN хотел совершить обгон и влетел в ГАЗель.
Источник: Одесса INFO