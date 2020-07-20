В Херсоне полиция сняла с подоконника четвертого этажа 7-летнюю девочку

В Херсоне в районе Жилпоселок полицейские сняли с подоконника 7-летнюю девочку, которая была одна дома.

Жители общежития увидели, что на подоконнике четвертого этажа сидит маленькая девочка и рвет москитную сетку, выбрасывая через дырку игрушки. Они позвонили в 102, поскольку сами не смогли попасть в квартиру, ведь матери не было дома.

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По словам руководителя Управления превентивной деятельности областного главка полиции Ярослава Шанько, на место событий прибыла группа реагирования на факты домашнего насилия и вместе с матерью попала в квартиру.

Сама женщина пояснила, что самостоятельно воспитывает 7-летнюю дочь и 4-летнего сына. По ее словам, девочка имеет определенные особенности развития и нуждается в постоянном уходе. Во время того, как дети спали, она решила сходить за посылкой. О том, что дочь встала на сидела на подоконнике, увидела уже придя домой.

Семья состоит на учете, как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Относительно матери полиция составила административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Также правоохранители сообщили службу по делам детей для надлежащего реагирования, проверки и оказания необходимой помощи семье.

Происшествия Херсонской области

В Геническе Херсонской области 14-летняя девочка напилась таблеток и выпила ртуть из-за конфликта с родителями.

После ухудшение самочувствия ее доставили в больницу, но через несколько часов ребенок скончался в отделении реанимации.