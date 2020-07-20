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Факты / Происшествия

Устроили драку со стрельбой: в Киеве расисты напали на студентов из Конго

В Киеве пятеро мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напали на студентов из Конго.

Студенты Киевского национального университета строительства и архитектуры из Демократической Республики Конго садились в такси, чтобы уехать из аптеки домой, тогда подошли неизвестные, они достали их из машины и начали избивать.

Кроме того, один из нападавших несколько раз выстрелил в воздух. Когда злоумышленники услышали сирену полиции, то убежали. Однако правоохранители задержали их вскоре в лесу.

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Полицейские услышали громкий разговор в лесу, когда искали нападавших. Они как раз обсуждали происшествие и то как наказали приезжих.

Правоохранителям они заявили, мол, никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом познакомиться с ними.

  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
  • Драка в Киеве
Устроили драку со стрельбой: в Киеве расисты напали на студентов из Конго / 7 фотографий

Стрельба в Харькове

В Харькове произошла перестрелка, в результате которой мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел в переулке Костюринском. По информации СМИ, мужчины находились в ночном клубе.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Киев Оперативный

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