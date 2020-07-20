В Сумах неподалеку от присоединенного к городу села Анновка произошел выброс одоранта. Об этом сообщил заместитель Сумского городского головы Александр Журба.

— В ночь на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, возле села Анновка произошел выброс одоранта — вещества, добавляемого к природному газу, которое является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом, — сообщил Журба в Facebook.

Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания.

— По возможности закройте окна; увлажняйте воздух в помещении; в случае ухудшения самочувствия – обратитесь за помощью к врачу, — добавил вице-мэр.

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям происшествие пока что не комментирует.

Утечка газа в Киеве

В Днепровском районе Киева чуть не случился взрыв из-за утечки газа в многоквартирном доме.

Инцидент произошел в одной из квартир на первом этаже дома по ул. Радужная, 69.

Сначала жители почувствовали едкий запах бытового газа, после чего начался пожар.