Днем 21 июля аноним сообщил о якобы минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве и аэропорта Жуляны.
После эвакуации работников и пассажиров вокзала его проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не нашли, поэтому его работа возобновлена.
Все поезда курсируют по графику.
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Администрация аэропорта Жуляны пока не подтвердила информацию о якобы минировании.
Взрыв возле станции метро Минская в Киеве
Сегодня полиция Киева получила звонок о минировании двух киосков на Оболонском проспекте, 26. Это район станции метро Минская.
Взрывотехники действительно нашли два самодельных устройства.
Они были прикреплены между легковым автомобилем и автокиосками.
Их обезвредили на месте, а остатки отправили на экспертизу.