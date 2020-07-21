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Факты / Происшествия

Аноним сообщил о минировании железнодорожного вокзала и аэропорта Жуляны

Днем 21 июля аноним сообщил о якобы минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве и аэропорта Жуляны.

После эвакуации работников и пассажиров вокзала его проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не нашли, поэтому его работа возобновлена.

Все поезда курсируют по графику.

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Администрация аэропорта Жуляны пока не подтвердила информацию о якобы минировании.

Взрыв возле станции метро Минская в Киеве

Сегодня полиция Киева получила звонок о минировании двух киосков на Оболонском проспекте, 26. Это район станции метро Минская.

Взрывотехники действительно нашли два самодельных устройства.

Они были прикреплены между легковым автомобилем и автокиосками.

Их обезвредили на месте, а остатки отправили на экспертизу.

Фото: УЗ

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