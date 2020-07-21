Луцкий террорист Максим Кривош снова открыл огонь из автобуса, в котором он держит заложников с утра 21 июля.

Выстрел раздался, когда один из полицейских подошел к автобусу, пишут Лучани.

После выстрела правоохранитель был вынужден отойти.

Местные СМИ пишут, что полиция пошла на вторую попытку контакта со злоумышленником, чтобы договориться о том, чтобы из автобуса выпустили ребенка.

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Что известно о захвате заложников в Луцке

Захват заложников в Луцке произошел утром 21 июля на Театральной площади в центре города.

Житель Дубно в Ровенской области Максим Кривош зашел в автобус, в котором находятся около 20 людей, и заявил, что он вооружен и имеет при себе взрывчатку.

Ближе к вечеру злоумышленник обстрелял беспилотник СБУ и выбросил из автобуса предмет, который взорвался. В результате взрыва никто не пострадал.