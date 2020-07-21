Террорист Максим Плохой (Кривош), который захватил заложников Луцке, никогда не прибывал на лечении в психиатрической больнице.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

Он также просит быть осторожными с комментариями в сети, так как у террориста есть смартфон и он может все видеть.

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Кроме того, министр заявил, что люди, которые находятся в заложниках, в приемлемом состоянии.

Он добавил, что правоохранители уже вышли на семью преступника.

— Идут переговоры, он отвечает в контексте переговоров. Есть понимание, двигаемся дальше. Надеемся, все закончится спокойно, — заявил первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий.

Также в СМИ пишут, что жена Максима Плохого (Кривоша) уже отправилась в Луцк.

Журналистам Суспільного удалось пообщаться с сыном Кривоша. 15-летний парень заявил, что отношения с отцом более или менее нормальные, а такого поступка от него он не ожидал.

В Луцке на Театральной площади неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта.

Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.

На место происшествия уже прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, террорист несколько раз открывал огонь. Также он кинул гранату в сторону полицейских, однако она не взорвалась.