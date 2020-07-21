Террорист в Луцке имел при себе гранаты и оружие

У террориста из Луцка Максима Плохого после задержания было изъято несколько гранат и огнестрельное оружие.
Фото изъятого оружия опубликовала пресс-служба департамента уголовного розыска.
На фото — револьвер, несколько гранат (с виду похожих на боевые), автомат Калашникова (АКСУ), рожки и запалы.
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По некоторым оценкам, внешне оружие выглядит как новое: вероятно, это может означать, что оно было списано с военного склада.
Сообщник террориста в Харькове
Во время расследования выяснилось, что луцкий террорист Максим Кривошей (Плохой) имел сообщника в Харькове.
В антитеррористическом комитете Украины сообщили о задержании подозреваемого, у которого изъяли целый арсенал оружия.
Причастность мужчины к Плохого устанавливается.