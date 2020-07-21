Злоумышленник, захвативший автобус людьми в Луцке, не дает возможности передать заложникам воду и продукты питания.

Также террорист не разрешает людям выйти из автобуса по естественной надобности, сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

У правоохранителей есть информация о нахождении в автобусе женщин, но пока неизвестно, есть ли среди них беременные, добавил Геращенко.

Также он сообщил, что силовикам не удалось получить подтверждения информации о том, действительно ли террорист заложил второе взрывное вне автобуса и может его подорвать дистанционно.

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Полиция обратилась к жителям домов, возле которых стоит захваченный автобус, с просьбой временно покинуть свои квартиры, добавил Геращенко.

— У этого человека есть огнестрельное оружие, и он может стрелять по окнам, — объяснил заместитель главы МВД.

Что известно о захвате заложников в Луцке

Вооруженный мужчина, назвавшийся как “Максим Плохой”, захватил автобус в Луцке утром 21 июля.

В транспортном средстве на Театральной площади в центре города находятся около 20 пассажиров, они не пострадали.

Полиция ввела операцию Заложник, а СБУ ввела план Бумеранг. Ведутся переговоры с террористом, которым оказался житель Дубно в Ровенской области Кривош Максим Степанович.

Ближе к вечеру злоумышленник обстрелял беспилотник СБУ и выбросил из автобуса предмет, который взорвался. В результате взрыва никто не пострадал.

Злоумышленник сообщил, что имеет при себе взрывное устройство, а еще одно спрятал в другом месте и может его подорвать.