Злоумышленник, захвативший заложников в автобусе в Луцке, отпустил троих человек.

Террорист Максим Кривош отпустил пожилую женщину, беременную женщину и ребенка, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Освобожденных заложников забрал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль.

СМИ пишут, что освобождение произошло после личной беседы президента Владимира Зеленского с террористом.

Читайте: Захват заложников в Луцке: все подробности, известные на данный момент

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии… Опубликовано Антоном Геращенко Вторник, 21 июля 2020 г.

Ранее террорист заявил, что в захваченном им автобусе есть раненый, беременная женщина и ребенок, а в целом заложники находятся “в плохом состоянии”.

В телефонном разговоре с журналистами Кривош настаивал на скорейшем выполнении его требований.

Что известно о захвате заложников в Луцке

Вооруженный мужчина, назвавшийся как “Максим Плохой” захватил автобус в центре Луцка на Театральной площади утром 21 июля.

В транспорте находятся около 20 пассажиров.

Полиция ввела операцию Заложник, а СБУ ввела план Бумеранг.

Злоумышленник сообщил, что имеет при себе взрывное устройство, а еще одно спрятал в другом месте и может его подорвать.

Террористом оказался житель Дубно в Ровенской области Кривош Максим Степанович.

СМИ сообщили, что мужчина требует, чтобы самые высокие чиновники записали в YouTube заявления о том, что они террористы в законе.

Также он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года. Глава государства вечером требование выполнил.