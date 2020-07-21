PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Минирование автобуса в Луцке — на место захвата заложников прибыли снайперы

В Луцке на Театральную площадь, где заминировали автобус и держат в заложниках 20 людей, прибыли снайперы.

Видео опубликовали в сети.

Снайперы разместились на крыше возле места происшествия.

Читайте: Захват заложников в Луцке — первое видео с места спецоперации

Стрельба, минирование автобуса и захват заложников в Луцке

21 июля в Луцке, на Театральной площади, мужчина сообщил о минировании автобуса и взял в заложники 20 человек.

На место происшествия прибыла полиция и стала вести переговоры с захватчиком, который был вооружен — у него были гранаты и другое автоматическое оружие.

В то же время в сети появилось видео, на котором вероятным захватчик обращается к аудитории и призывает ломать систему и слушать себя.

Детали стрельбы, минирования автобуса и захвата заложников в Луцке читайте на Фактах ICTV.

Источник: Инсайдер UA

Теги: , , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх