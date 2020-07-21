В Луцке на Театральную площадь, где заминировали автобус и держат в заложниках 20 людей, прибыли снайперы.

Видео опубликовали в сети.

Снайперы разместились на крыше возле места происшествия.

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Стрельба, минирование автобуса и захват заложников в Луцке

21 июля в Луцке, на Театральной площади, мужчина сообщил о минировании автобуса и взял в заложники 20 человек.

На место происшествия прибыла полиция и стала вести переговоры с захватчиком, который был вооружен — у него были гранаты и другое автоматическое оружие.

В то же время в сети появилось видео, на котором вероятным захватчик обращается к аудитории и призывает ломать систему и слушать себя.

Детали стрельбы, минирования автобуса и захвата заложников в Луцке читайте на Фактах ICTV.

Источник: Инсайдер UA