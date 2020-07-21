Правоохранители Волынской области открыли уголовное производство по факту стрельбы, минирования автобуса и захвата заложников в Луцке.

Они квалифицировали событие по ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте: Минирование автобуса в Луцке — на место захвата заложников прибыли снайперы

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Стрельба, минирование автобуса и захват заложников в Луцке

21 июля в Луцке, на Театральной площади, мужчина сообщил о минировании автобуса и взял в заложники 20 человек.

На место происшествия прибыла полиция и стала вести переговоры с захватчиком, который был вооружен — у него были гранаты и другое автоматическое оружие.

В то же время в сети появилось видео, на котором вероятным захватчик обращается к аудитории и призывает ломать систему и слушать себя.

Детали стрельбы, минирования автобуса и захвата заложников в Луцке читайте на Фактах ICTV.