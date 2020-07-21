О захвате автобуса в Луцке и его утреннем маршруте рассказали работники автостанции №2.

Он ехал из Красиловки Камень-Каширского района в Берестечко Гороховского района.

Маршрут предусматривал остановки на Луцкой автостанции №2 и №1, однако из-за захвата оказался на Театральной площади города.

— Рейсовый автобус с пассажирами прибыл в 8.50 утра на Луцкую автостанцию №2, — сообщила диспетчер Руслана Еленина.

Читайте: Захват заложников в Луцке: все подробности, известные на данный момент

По словам одной из кассирш, во время остановки в автобус зашли еще двое пассажиров — женщина и мужчина в возрасте до 40 лет.

Сейчас на Луцкой автостанции №2 работают правоохранители.

Заложники в автобусе

По сообщению правоохранителей, в захваченном автобусе находится до 20 заложников.

Террорист заявил, что в автобусе есть дети и беременные женщины.

Мужчина объявил перечень своих требований и угрожает жизни всех пассажиров автобуса, если требования не будут выполнены.

Источник: Суспільне