О захвате автобуса в Луцке и его утреннем маршруте рассказали работники автостанции №2.
Он ехал из Красиловки Камень-Каширского района в Берестечко Гороховского района.
Маршрут предусматривал остановки на Луцкой автостанции №2 и №1, однако из-за захвата оказался на Театральной площади города.
— Рейсовый автобус с пассажирами прибыл в 8.50 утра на Луцкую автостанцию №2, — сообщила диспетчер Руслана Еленина.
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По словам одной из кассирш, во время остановки в автобус зашли еще двое пассажиров — женщина и мужчина в возрасте до 40 лет.
Сейчас на Луцкой автостанции №2 работают правоохранители.
Заложники в автобусе
По сообщению правоохранителей, в захваченном автобусе находится до 20 заложников.
Террорист заявил, что в автобусе есть дети и беременные женщины.
Мужчина объявил перечень своих требований и угрожает жизни всех пассажиров автобуса, если требования не будут выполнены.
Источник: Суспільне