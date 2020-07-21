В девяти областях усиливают меры безопасности — Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.

Такое решение приняло руководство Нацполиции после стрельбы в Луцке и захвата заложников — для предотвращения террористических проявлений.

В областных центрах, в частности в общественных местах, где наблюдается скопление людей, уже работают полицейские наряды с привлечением нацгвардейцев.

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Они патрулируют улицы, территории автостанций и железнодорожных вокзалов.

На мобильных постах на въездах и выездах из областных центров полицейские проверяют документы у подозрительных лиц и автомобили, особое внимание обращают на пакеты, коробки и ящики, в которых потенциально может находиться взрывчатка.











Патрули в городах и посты на въездах: усилены меры безопасности в девяти областях / 3 фотографии

Захват заложников в Луцке

Утром 21 июля вооруженный Максим Кривош захватил автобус с пассажирами в Луцке и угрожал его взорвать.

Он требовал от представителей власти записать на YouTube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Выяснилось, что Кривоша в 2005 году приговорили 8,5 годам тюрьмы за бандитизм и вымогательство.

От президента Владимира Зеленского от требовал распространения ссылки на фильм Земляне 2005 года.

После его выполнения Кривош выпустил из автобуса троих заложников, а потом отпустил остальных и сдался.