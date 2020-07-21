Во Франции в ДТП погибли пятеро детей из одной семьи

Во Франции в ДТП погибли пятеро детей, еще четверо взрослых получили серьезные травмы в виде ожогов.

Авария произошла на юго-востоке Франции. С дороги слетел автомобиль Renault Scenic, который перевернулся и загорелся.

В салоне была семья из девяти человек. В результате происшествия погибли пятеро детей, из горящего авто удалось выбраться взрослым, которые получили серьезные ожоги.

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Предварительно установлено, что у авто были проблемы с тормозами, в результате чего оно слетело с дороги.

ДТП в Киеве

20 июля в Киеве автомобиль Mazda врезался в опору путепровода.

Авария случилась на проспекте Победы, возле станции метро Берестейская. По предварительной информации, в результате аварии пострадали люди.

Выясняются все детали происшествия.

Источник: France Bleu

Фото: France Bleu