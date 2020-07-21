Во Франции в ДТП погибли пятеро детей из одной семьи

Во Франции в ДТП погибли пятеро детей, еще четверо взрослых получили серьезные травмы в виде ожогов.
Авария произошла на юго-востоке Франции. С дороги слетел автомобиль Renault Scenic, который перевернулся и загорелся.
В салоне была семья из девяти человек. В результате происшествия погибли пятеро детей, из горящего авто удалось выбраться взрослым, которые получили серьезные ожоги.
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Предварительно установлено, что у авто были проблемы с тормозами, в результате чего оно слетело с дороги.
ДТП в Киеве
20 июля в Киеве автомобиль Mazda врезался в опору путепровода.
Авария случилась на проспекте Победы, возле станции метро Берестейская. По предварительной информации, в результате аварии пострадали люди.
Выясняются все детали происшествия.
Источник: France Bleu
Фото: France Bleu