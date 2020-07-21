Заложники в Луцке во второй раз вышли на связь и передали журналистам требования Максима Плохого, который захватил автобус в центре города.
Жительница Луцка Руслана Д. сообщила, что у представителей СМИ осталось полчаса для того, чтобы “заставить” президента Зеленского опубликовать видеообращение к террористу.
Женщина сама позвонила в редакцию: вероятно, это было обязательным требованием террориста.
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Текст разговора заложницы с журналистами
Заложница: Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.
Журналист: Полчаса, а дальше что?
Заложница: Вы пишите к нему напрямую. Или как? Поднимайте как-то.
Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.
Заложница: Что нельзя найти Зеленского, он что, скрывается?
Журналист: В Луцке есть министр.
Заложница: Они перезвонили, какой-то Женя перезвонил, что он не будет выполнять требования.
Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?
Заложница: (пауза) ..Да. Только дрон, сейчас будет граната взрываться, сейчас будет граната.
(Шорох, раздается взрыв)
Журналист: Руслана, все хорошо?
Заложница: Делают из него слабого. Чтобы он был слабым. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали Бог знает что, а он сердится из-за этого.
Журналист: Уже опровергли информацию о психбольнице.
Заложница: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же того Зеленского. И того Авакова, жопы свои пусть поднимут.
Журналист: Он хочет именно Зеленского?
Заложница: Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращение выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить не с кем. Сколько мы можем вас просить?
(Женским голосом сбоку кто-то кричит “Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, поскорее! У всех дети! Дома ждут!”).
Заложница: Семь часов! Они по семь часов не могут шевельнуться? Пусть сделается к нему видеообращение.
Журналист: Все ваши требования печатают.
Заложница: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже. Чтобы произошло в минуту. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут — и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я опрокинула. Больше ничего он не просит.
Журналист: У вас есть вода?
Заложница: Давайте. Шевелитесь.
Зеленский о стрельбе в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о захвате автобуса в Луцке и заявил, что взял ситуацию под личный контроль.
Он заявил, что полиция ввела в городе операцию Заложник, а СБУ — план Бумеранг.
Президент отметил, что силовики продолжают переговоры с террористом, поэтому подробности пока не разглашаются.
О выполнении требований Максима Плохого (в частности, запись личного видеообращения) Зеленский пока ничего не сообщал.
Источник: Перший