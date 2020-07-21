Заложники в Луцке во второй раз вышли на связь и передали журналистам требования Максима Плохого, который захватил автобус в центре города.

Жительница Луцка Руслана Д. сообщила, что у представителей СМИ осталось полчаса для того, чтобы “заставить” президента Зеленского опубликовать видеообращение к террористу.

Женщина сама позвонила в редакцию: вероятно, это было обязательным требованием террориста.

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Текст разговора заложницы с журналистами

Заложница: Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.

Журналист: Полчаса, а дальше что?

Заложница: Вы пишите к нему напрямую. Или как? Поднимайте как-то.

Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.

Заложница: Что нельзя найти Зеленского, он что, скрывается?

Журналист: В Луцке есть министр.

Заложница: Они перезвонили, какой-то Женя перезвонил, что он не будет выполнять требования.

Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?

Заложница: (пауза) ..Да. Только дрон, сейчас будет граната взрываться, сейчас будет граната.

(Шорох, раздается взрыв)

Журналист: Руслана, все хорошо?

Заложница: Делают из него слабого. Чтобы он был слабым. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали Бог знает что, а он сердится из-за этого.

Журналист: Уже опровергли информацию о психбольнице.

Заложница: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же того Зеленского. И того Авакова, жопы свои пусть поднимут.

Журналист: Он хочет именно Зеленского?

Заложница: Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращение выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить не с кем. Сколько мы можем вас просить?

(Женским голосом сбоку кто-то кричит “Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, поскорее! У всех дети! Дома ждут!”).

Заложница: Семь часов! Они по семь часов не могут шевельнуться? Пусть сделается к нему видеообращение.

Журналист: Все ваши требования печатают.

Заложница: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже. Чтобы произошло в минуту. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут — и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я опрокинула. Больше ничего он не просит.

Журналист: У вас есть вода?

Заложница: Давайте. Шевелитесь.

Зеленский о стрельбе в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о захвате автобуса в Луцке и заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

Он заявил, что полиция ввела в городе операцию Заложник, а СБУ — план Бумеранг.

Президент отметил, что силовики продолжают переговоры с террористом, поэтому подробности пока не разглашаются.

О выполнении требований Максима Плохого (в частности, запись личного видеообращения) Зеленский пока ничего не сообщал.

Источник: Перший