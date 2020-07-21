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Факты / Происшествия

От тюрьмы до психбольницы: биография террориста из Луцка Максима Кривоша (Плохого)

Максим Плохой – псевдоним террориста, который захватил заложников в автобусе в Луцке. Его настоящее имя — Кривош Максим Степанович.

Он родился в поселке Гай, Оренбургской области Российской Федерации 6 ноября 1975 года.

Максим Кривош (Плохой)

В Национальной полиции заявили, что мужчина, захвативший автобус,  находился на психиатрическом лечении.

Ранее мужчина уже был дважды судим и успел провести за решеткой в сумме 10 лет за ряд тяжелых преступлений.

Читайте: Философия преступника и требования: что известно о террористе из Луцка Максиме Плохом

17 июля 1994 года. Луцкий городской суд Волынской области — ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

7 ноября 2005 года. Луцкий городской районный суд Волынской области — ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Максим Кривош (Плохой)

В 2015 году он зарегистрировал торговую марку Ямогу под номером 195432.

Максим Кривош (Плохой) - биография террориста

Также Максим Кривош за решеткой успел написать книгу под названием Философия преступника. Издание Сила правды заявляет, что тираж составил 400 экземпляров.

Возможно в книге приводятся реальные факты из жизни Максима Плохого.

В ней он пишет, что рос в семье интеллигентов, однако, насмотревшись боевиков, он захотел чего-то более. В 11 классе его задержали с оружием. Не попасть за решетку ему тогда помогли связи отца. Кроме того, в книге он рассказывает, что учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви.

Захват заложников в Луцке

В Луцке на Театральной площади неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта.

Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.

На место происшествия уже прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, террорист несколько раз открывал огонь. Также он кинул гранату в сторону полицейских, однако она не взорвалась.

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