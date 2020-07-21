Максим Кривош (Плохой) - биография террориста

Максим Плохой – псевдоним террориста, который захватил заложников в автобусе в Луцке. Его настоящее имя — Кривош Максим Степанович.

Он родился в поселке Гай, Оренбургской области Российской Федерации 6 ноября 1975 года.

В Национальной полиции заявили, что мужчина, захвативший автобус, находился на психиатрическом лечении.

Ранее мужчина уже был дважды судим и успел провести за решеткой в сумме 10 лет за ряд тяжелых преступлений.

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17 июля 1994 года. Луцкий городской суд Волынской области — ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

7 ноября 2005 года. Луцкий городской районный суд Волынской области — ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В 2015 году он зарегистрировал торговую марку Ямогу под номером 195432.

Также Максим Кривош за решеткой успел написать книгу под названием Философия преступника. Издание Сила правды заявляет, что тираж составил 400 экземпляров.

Возможно в книге приводятся реальные факты из жизни Максима Плохого.

В ней он пишет, что рос в семье интеллигентов, однако, насмотревшись боевиков, он захотел чего-то более. В 11 классе его задержали с оружием. Не попасть за решетку ему тогда помогли связи отца. Кроме того, в книге он рассказывает, что учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви.

В Луцке на Театральной площади неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта.

Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.

На место происшествия уже прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, террорист несколько раз открывал огонь. Также он кинул гранату в сторону полицейских, однако она не взорвалась.