В Луцке, где террорист захватил автобус с людьми, были освобождены первые трое заложников.

На кадрах видео заметно, что из автобуса, вероятно, вышли две женщины и один подросток.

Правоохранители продолжают работу на месте происшествия, освобожденным заложникам предоставляется первая помощь.

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В Луцке на Театральной площади утром 21 июля мужчина захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса Красниловка-Берестечко и сообщил о заминировании транспорта.

На место происшествия приехали десятки правоохранителей и силовиков, а также руководство Нацполиции и внутренних дел Арсен Аваков.

Террорист Максим Плохой (Кривош) при себе имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.

Для освобождения всех заложников мужчина выдвинул ряд требований к президенту и известным украинским деятелям.

В СБУ события в Луцке уже квалифицировали как теракт: пока с Кривошем продолжаются переговоры.