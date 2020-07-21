PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Видео освобождения трех заложников в Луцке

В Луцке, где террорист захватил автобус с людьми, были освобождены первые трое заложников.

На кадрах видео заметно, что из автобуса, вероятно, вышли две женщины и один подросток.

Правоохранители продолжают работу на месте происшествия, освобожденным заложникам предоставляется первая помощь.

Читайте: У вас есть полчаса: заложница из автобуса в Луцке позвонила журналистам

Захват заложников в Луцке

В Луцке на Театральной площади утром 21 июля мужчина захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса Красниловка-Берестечко и сообщил о заминировании транспорта.

На место происшествия приехали десятки правоохранителей и силовиков, а также руководство Нацполиции и внутренних дел Арсен Аваков.

Террорист Максим Плохой (Кривош) при себе имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.

Для освобождения всех заложников мужчина выдвинул ряд требований к президенту и известным украинским деятелям.

В СБУ события в Луцке уже квалифицировали как теракт: пока с Кривошем продолжаются переговоры.

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх