Сотрудники столичного торгового центра утверждают, что прогремело до семи взрывов, а после них было много дыма.

Произошло это в помещении кафетерия. Посетителей торгового центра сразу эвакуировали, а кинологи обследовали всю территорию.

Предварительно — сдетонировало неизвестное устройство, оставленное в сумке под одним из столиков.

Очевидцы говорят, что все напоминало обычный фейерверк. Позже, это подтвердили и эксперты. На месте нашли упаковку от праздничного фейерверка, а также предмет, похожий на гранату.

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Когда эксперты обезвредили его на месте, то пришли к выводу, что это тоже пиротехническое средство.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали молодого человека в кепке, который ставит под стол хозяйственную сумку, оглядывается и уходит. Через несколько секунд пакет начал дымиться, а затем разлетелись ракеты.

Чудом никто не пострадал. Мужчину уже якобы узнал владелец кафе. Подозревают, что это могла быть личная месть.

Фейерверк в киевском ТРЦ

20 июля в кафе торгового центра на улице Беломорской в Киеве произошел взрыв. Никто не пострадал.

Эксперты установили, что под столом взорвалась салютная установка.

Инцедент расследуют по ч.4 ст. 296 ККУ – Хулиганство.