В сети появились фото автобуса, в котором террорист в Луцке удерживает людей.
На кадрах видно, что транспортное средство обстреляно, его окна выбиты.
После обстрела на транспортном средстве остались отверстия от пуль.
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Захват заложников в Луцке
Во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина открыл стрельбу, сообщил о минировании автобуса и захвате заложников.
В полиции сообщили, что в транспортном средстве находится 20 человек, но, по данным СБУ, заложников всего 10.
На место происшествия прибыли правоохранители, они начали переговоры с террористом.
Мужчина назвался Максим Плохой и направил требования полиции.
Мужчина требует внимания СМИ, он переговорил с журналистами, чтобы те распространяли его требования.
По состоянию на 14.30 террориста не удалось обезвредить.
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Источник: Teza, Волынские новости