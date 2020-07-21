В сети появились фото автобуса, в котором террорист в Луцке удерживает людей.

На кадрах видно, что транспортное средство обстреляно, его окна выбиты.

После обстрела на транспортном средстве остались отверстия от пуль.

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Выбиты окна и отверстия от пуль: фото автобуса с заложниками в Луцке / 3 фотографии

Захват заложников в Луцке

Во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина открыл стрельбу, сообщил о минировании автобуса и захвате заложников.

В полиции сообщили, что в транспортном средстве находится 20 человек, но, по данным СБУ, заложников всего 10.

На место происшествия прибыли правоохранители, они начали переговоры с террористом.

Мужчина назвался Максим Плохой и направил требования полиции.

Мужчина требует внимания СМИ, он переговорил с журналистами, чтобы те распространяли его требования.

По состоянию на 14.30 террориста не удалось обезвредить.

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Источник: Teza, Волынские новости