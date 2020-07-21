Из салона автобуса, который заминировали в Луцке прозвучало несколько выстрелов. Правонарушитель взял в заложники около 20 пассажиров транспорта.
Мужчина, захвативший заложников в автобусе в центре Луцка, позвонил в 9.25 в полицию, и представился именем Максим Плохой. Проводятся переговоры со злоумышленником.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
— Злоумышленник выбросил из окна гранату, действительно был выстрел, в результате чего разбилось окно в автобусе. Мы думаем, что это был он, — отметил чиновник.
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Всім привіт, з вами кримінальний Луцьк в постріли з автомата з самого ранечку pic.twitter.com/Qmb4PmTBvn
— Очі (@HelgaChepel) July 21, 2020
У #Луцьку чоловік захопив автобус із людьми: введено оперативний план «Заручник» (Оновлено)
Деталі: https://t.co/V511BEMdnK pic.twitter.com/iXVttpzhem
— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) July 21, 2020
Стрілянина у Луцьку
Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Также он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать.
Известно, что человек выдвинул правоохранителям свои условия. С ним ведутся переговоры. С захватчиками связываются по телефону.
Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль ход событий в Луцке.