Из салона автобуса, который заминировали в Луцке прозвучало несколько выстрелов. Правонарушитель взял в заложники около 20 пассажиров транспорта.

Мужчина, захвативший заложников в автобусе в центре Луцка, позвонил в 9.25 в полицию, и представился именем Максим Плохой. Проводятся переговоры со злоумышленником.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Злоумышленник выбросил из окна гранату, действительно был выстрел, в результате чего разбилось окно в автобусе. Мы думаем, что это был он, — отметил чиновник.

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Всім привіт, з вами кримінальний Луцьк в постріли з автомата з самого ранечку pic.twitter.com/Qmb4PmTBvn — Очі (@HelgaChepel) July 21, 2020

Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Также он сообщил, что в другой части города есть мина, которая должна сдетонировать.

Известно, что человек выдвинул правоохранителям свои условия. С ним ведутся переговоры. С захватчиками связываются по телефону.

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