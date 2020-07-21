В сеть выложили видео, на котором предполагаемый террорист из Луцка Максим Кривош заходит в автобус, который затем захватит.

На кадрах видно, как мужчина с сумкой и рюкзаком за плечами, заходит в салон и закрывает дверь.

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Рейсовый автобус Эталон ехал из села Красиловка Камень-Каширского района в город Берестечко Гороховского района.

В Луцке он должен был заехать на автостанцию ​​№2, где подобрать двух людей. Далее он двигался на Берестечко через Луцкую автостанцию ​​№1, что на ул. Львовской. Вместо этого, автобус поехал на Театральную площадь.

Крывош захватил рейсовый автобус в 9.25 в центре Луцка. На данный момент он стоит на Театральной площади города.

Между террористом и полицией продолжаются переговоры. Возглавляет процесс глава МВД Арсен Аваков.

Террорист звонит с телефонов заложников

Террорист в Луцке, который взял в заложники пассажиров рейсового автобуса, требует у журналистов опубликовать свои требования.

Он требует, чтобы руководители министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и поделились на своих страницах в соцсетях заявлениями о том, что именно они — террористы в законе.

Также видеообращение должен записать президент Владимир Зеленский.

Источник: Лучани