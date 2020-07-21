В Подольском районе Киева злоумышленники взорвали банкомат Приватбанка, забрали кассеты с наличными и скрылись.

Около 2.00 на улице Выговского, 20 прогремел взрыв. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники охранной фирмы, но уже никого не застали. Затем прибыла полиция, кинолог со служебной собакой и взрывотехники.

— Сегодня около 1:30 в столичную полицию обратился местный житель, который сообщил, что трое неизвестных взорвали банкомат возле продуктового магазина на улице Выговского, — сообщили в полиции.

По информации правоохранительных органов, преступники с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат Приватбанка, после чего забрали кассеты с деньгами и скрылись с места преступления. Из-за взрыва повреждено внешнее и внутреннее убранство фасада дома.

Читайте: В харьковском магазине взорвали банкомат







Забрали деньги и сбежали: в Подольском районе Киева взорвали банкомат / 2 фотографии

Работники полиции начали дело по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и по ст. 185 (Кража) УК Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас ведется оперативный план-перехват и задержание преступников.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Похищение денег из банкоматов

В Черкасской области двое иностранцев взорвали банкомат и похитили почти полмиллиона гривен. Камеры наблюдения зафиксировали их автомобиль Mercedes на иностранном регистрации. А взрыв разрушил не только банкомат, но и часть помещения, где он находился.

Полиция Черкасской почти сразу задержала злоумышленников.