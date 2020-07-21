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Факты / Происшествия

Захват заложников в Луцке: Кривош заявил, что люди “в плохом состоянии”

Луцкий террорист Максим Кривошей заявил, что в захваченном им автобусе есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Также он говорит, что люди находятся “в плохом состоянии”.

Об этом мужчина сообщил в телефонном разговоре с журналистами телеканала НТА.

Террорист сказал журналистам, что не освободит заложников, пока его требования не выполнят.

Читайте: Захват заложников в Луцке: все подробности, известные на данный момент

Что требует террорист

На Youtube-канале некоего пользователя “Максима Плохого”, который, предположительно, взял в заложники людей в Луцке утром 21 июля, появилось видео, на котором вооруженный мужчина поздравляет всех “с днем антисистемы”.

СМИ сообщали, что злоумышленник в своем Twitter потребовал, чтобы самые высокие чиновники записали в YouTube заявления о том, что они террористы в законе.

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