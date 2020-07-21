Захват заложников в Луцке СБУ Волынской области квалифицировала как террористический акт.
Об этом сообщили на Facebook-странице ведомства.
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Также ситуацию с заложниками в Луцке прокомментировал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
— Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, поэтому мы находимся в постоянном контакте, — заявил Баканов.
Он также отметил, что вопрос освобождения заложников должен оставаться без внимания СМИ, поэтому все подробности будут объявлены позже, после успешного завершения операции.
В Луцке захватили автобус
Утром 21 июля на Театральной площади в Луцке террорист Максим Плохой (Кривошей) захватил автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Красниловка-Берестечко.
Всего в автобусе находится до 20 заложников, среди которых есть пожилые люди и дети. На месте происшествия подстерегает спецназ и снайперы, руководство Нацполиции и министр внутренних дел Арсен Аваков.
По состоянию на 19.00 луцкий террорист впервые с момента захвата разрешил передать заложникам воду и еду.
Часом ранее одна из заложниц связывалась с журналистами, чтобы повторить требования Плохого и напомнить, что время истекает.
Фото: Волинські новини