Захват заложников в Луцке СБУ Волынской области квалифицировала как террористический акт.

Об этом сообщили на Facebook-странице ведомства.

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Также ситуацию с заложниками в Луцке прокомментировал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

— Сейчас сотрудники Антитеррористического центра при СБУ делают все возможное, чтобы заложники быстрее были освобождены. Ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур, поэтому мы находимся в постоянном контакте, — заявил Баканов.

Он также отметил, что вопрос освобождения заложников должен оставаться без внимания СМИ, поэтому все подробности будут объявлены позже, после успешного завершения операции.

В Луцке захватили автобус

Утром 21 июля на Театральной площади в Луцке террорист Максим Плохой (Кривошей) захватил автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Красниловка-Берестечко.

Всего в автобусе находится до 20 заложников, среди которых есть пожилые люди и дети. На месте происшествия подстерегает спецназ и снайперы, руководство Нацполиции и министр внутренних дел Арсен Аваков.

По состоянию на 19.00 луцкий террорист впервые с момента захвата разрешил передать заложникам воду и еду.

Часом ранее одна из заложниц связывалась с журналистами, чтобы повторить требования Плохого и напомнить, что время истекает.

Фото: Волинські новини