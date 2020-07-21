Захват заложников и стрельба в Луцке - подробности (ФОТО и ВИДЕО)

Утром 21 июля 0 9.25 в луцкое отделения полиции поступило сообщение о заминировании автобуса в центре города на Театральной площади.

По данным полиции, в автобусе находится около 20 пассажиров. Злоумышленник взял их в заложники и угрожает взорвать транспорт.

Шторы автобуса закрыты, одно из окон разбито. Преступник произвел два выстрела в сторону правоохранителей, после чего выбросил из окна автобуса гранату, к счастью, не сдетонировала.

Кто заминировал автобус

45-летний террорист, который захватил заложников в центре Луцка и угрожает их взорвать, называет себя Максимом Плохим.

Однако настоящее имя мужчины — Максим Кривош и он зарегистрирован в городе Дубно. В 2005 году его приговорили к 8,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за бандитизм и вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Именно в тюрьме он написал книгу Философия преступника, которую теперь вместе с требованиями цитирует в соцсетях.

Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о захвате рейсового автобуса.

Он говорит, что готов освободить всех людей, если топ-чиновники, религиозные деятели и олигархи выполнят его требование.

Требования террориста

Мужчина хочет, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в YouTube заявления о том, что именно они — террористы в законе, а президент Зеленский должен распространить ссылку на фильм Земляне 2005 года.

Свои требования мужчина опубликовал в соцсети Twitter. Полиция установила, что ранее он находился на лечении в психиатрической больнице.

Реакция властей на события в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль ход событий в Луцке. На место инцидента прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Сейчас введено полицейскую операцию Заложник, а СБУ ввела план Бумеранг. Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Работают профессионалы. Делаем все, чтобы освободить заложников. Сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватил заложников, поэтому не могу говорить о деталях, — отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в ситуации с захватом заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка главное это сохранение жизней людей.

В Луцке на месте происшествия работают медики, правоохранители и спецназ.

Что с заложниками

По данным полиции, в заложниках террориста находится около 20 человек, СБУ в свою очередь говорит о 10.

Террорист заявил, что в автобусе есть дети и беременные женщины. Одна из заложниц смогла позвонить подруге и попросила найти журналистов, распространят требования террориста.

— Она позвонила в 9.36 и попросила, чтобы я нашла любой телеканал, потому что она в автобусе в заложниках, и он заминирован. Начала плакать, а потом телефон выключился, наша беседа длилась 33 секунды. Сейчас с ней связи нет, — рассказала подруга заложницы Ангелина.

Мужчина самостоятельно звонит родственникам заложников и просит распространить в СМИ информацию о его требованиях.

В связи с захватом заложников СБУ призвала жителей города ради собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах.

Полиция открыла уголовное производство по факту захвата заложников в центре Луцка.