Захват автобуса в Луцке - как происходил штурм и задержание террориста

21 июля Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией освободила в Луцке 13 заложников, которых 12 часов держал в захваченном автобусе террорист Максим Кривош (Плохой).

В результате спецоперации Бумеранг все заложники были освобождены невредимыми.

Правоохранители рассказали, что террорист сам вышел из автобуса и лег на землю. Однако на онлайн-трансляциях, которые вели местные телеканалы, было видно, что на месте был штурм.

Спецназ начал спецоперацию около 21.30. После того, как автобус покинули заложники, к нему подъехал БТР и микроавтобус с силовиками. Были слышны многочисленные выстрелы и мощный взрыв.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у злоумышленника были функционирующие пистолет и автомат, а также боевые гранаты, поэтому “угроза была”.

При этом взрывное устройство на дистанционном управлении, о котором говорил террорист, обнаружено не было.



































Боевик в Луцке: как происходила спецоперация по освобождению заложников / 9 фотографий

Аваков также рассказал, что мужчина, удерживавший заложников, во время переговоров стрелял в первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля и пуля прошла в 15-20 см мимо него.

Кроме того, правоохранители установили, что у террориста были сообщники, одного из которых задержали в Харькове.

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Что грозит луцкому террористу

Установлено, что луцким террористом является Максим Кривош (Плохой), который пропагандировал экстремистские взгляды.







Боевик в Луцке: как происходила спецоперация по освобождению заложников / 2 фотографии

Аваков охарактеризовал террориста как “неуравновешенного человека, который нарисовал себе мир, придумал месть миру”.

Злоумышленника после психической экспертизы ждет обычная судебная процедура, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Так как никто не погиб, вероятно, террорист получит не пожизненное заключение, а длительный срок, сообщил он.

Фото: МВС