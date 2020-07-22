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Факты / Происшествия

Карантин в Украине: нарушителей оштрафовали уже на 7,7 млн грн

Более 14 тыс. полицейских, курсантов, военнослужащих Нацгвардии и Вооруженных сил Украины патрулируют улицы и места скопления людей в Украине, контролируя соблюдение карантина гражданами.

С начала введения ограничительных мероприятий против нарушителей было составлено почти 20 тыс. админпротоколов. Суды вынесли решений о штрафах по этим протоколам на 7,7 млн грн, доложили президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании 22 июля.

Также правоохранители несут усиленную службу в местах, где поступают сигналы о минировании.

Со своей стороны Зеленский выразил благодарность правоохранителям за удачно проведенную операцию по освобождению заложников из автобуса в Луцке 21 июля.

Читайте: Патрули в городах и посты на въездах: усилены меры безопасности в девяти областях

“Минирование” метро Вокзальная в Киеве

В Киеве 22 июля около 12.00 была закрыта станция метро Вокзальная с целью проверки саперами сообщения о минировании.

Взрывчатку в метро не обнаружили, и столичная подземка возобновила свою работу в обычном режиме.

Накануне в Киеве около 12.30 прогремел взрыв возле станции метро Минская в Киеве.

Источник: Офис президента

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