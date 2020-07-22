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Факты / Происшествия

Могло выглядеть излишне, но так нужно: Аваков объяснил штурм автобуса в Луцке

Служба безопасности Украины начала штурм автобуса с заложниками в Луцке, несмотря на то, что террорист Максим Кривош сдался, потому что не было известно, есть ли в автобусе сообщники злоумышленника.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и добавил, что правоохранители действовали по процедуре в таких ситуациях.

После того, как террориста заковали в наручники, СБУ начала операцию для перестраховки от возможного взрыва в автобусе, добавил Аваков.

— Такие правила вам иногда, может быть, выглядят излишними, но так нужно действовать. Вот и все, — сказал глава МВД.

Министр также рассказал, что правоохранители пытались сохранить человеческие жизни, и уточнил, что такой приоритет установил президент Владимир Зеленский.

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Захват заложников в Луцке

Утром 21 июля в центре Луцка вооруженный автоматом, пистолетом и гранатами террорист Максим Кривош взял в заложники 13 людей в Луцке.

12 часов правоохранители пытались договориться со злоумышленником, и в итоге он решил сдаться.

Всех заложников удалось освободить невредимыми.

Источник: Интерфакс-Украина

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