Неподалеку от Мирнограда Донецкой области был остановлен автомобиль ВАЗ, внутри которого обнаружили партию контрафактного алкоголя общей стоимостью полмиллиона гривен.

О транспортировке такой контрабанды узнали оперативники Краматорского пограничного отряда.

— В процессе взаимодействия с представителями УСБУ в Донецкой и Луганской областях и спецподразделением ГФС “Фантом”, на одной из автодорог был остановлен автомобиль марки ВАЗ. После осмотра в салоне было обнаружено 113 тетрапаков с алкогольными напитками под маркой известных брендов, — говорится в сообщении.















На полмиллиона гривен: в Донецкой области задержали рекордную партию алкоголя / 4 фотографии

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Силовики ГФС изъяли более 400 л контрафактного алкоголя.

Водитель автомобиля задержали, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

За контрабанду лекарств — пожизненное

В Госпогранслужбе конце июня сообщили о завершении досудебного расследования по делу подделки и контрабанды лекарств от рака.

Обвинение было выдвинуто сразу по пяти статьям.

Преступники занималась изготовлением, реализацией и контрабандой фальсифицированных лекарственных средств для лечения онкобольных на территории Украины и 18 стран мира, включая США, ЕС, стран Азии и Ближнего Востока.