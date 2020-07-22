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В Киеве заминировали станцию метро Вокзальная — первое видео

В Киеве заминировали станцию метро Вокзальная. Сейчас она закрыта на вход и выход.

Сейчас появилось первое видео с места событий.

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У станции работают работники полиции и эвакуируют людей.

За последние две недели это уже третье минировании станций метро в Киеве. 17 июля заминировали станцию ​​метро Шулявская. Там взорвался мусорный бак, в результате чего пострадал один человек, который сейчас находится в больнице.

Вчера, 21 июля, взрыв произошел у станции метро Минская. У рынка Минский взорвалось неизвестное вещество. После прибытия правоохранителями были обнаружены еще два взрывных предметы, которые были расположены между легковым автомобилем и автокиоскамы.

Все взрывчатки были обезврежены, а пострадавших не было.

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