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Факты / Происшествия

В Луганской области из-за обстрелов загорелся лес

22 июля недалеко от села Лопаскино Луганская области на территории Трехизбенского лесничества загорелся молодой лес.

Причиной пожара стали обстрелы.

Чтобы не допустить распространение огня, по периметру Лопаскино была создана минерализованная полоса.

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Председателя Трехизбенского сельского совета предупредили о возможности эвакуации людей из Лопаскино.

Всего в селе проживают 33 человека.

Пожар в Луганской области тушат 87 спасателей и 20 единиц техники.

  • Пожар в Луганской области: горит лес
  • пожар в Луганская области
  • Пожар в Луганской области: горит лес
  • пожар в Луганская области
В Луганской области из-за обстрелов загорелся лес / 2 фотографии

Лесные пожары в Луганской области

6 июля вспыхнули пожары в Луганской области. Возгорание произошло возле с. Осколоновка Новоайдарского района.

Огонь раскинулся на территории около 100 га и уничтожил более 100 домов.

Рассматриваются три версии пожара. В частности, возгорание могло возникнуть вследствие аномальной жары, неосторожного обращения с огнем или умышленного поджога.

Фото: ГСЧС

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