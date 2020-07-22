В Одессе из танкера Делфи продолжают вытекать нефтепродукты

В Одессе у берегов пляжа Дельфин из затонувшего танкера Делфи в очередной раз произошел разлив нефтепродуктов.

22 июля обнаружили пятно площадью 180 квадратных метров.

Об этом заявил директор муниципального департамента экологии и развития рекреационных зон Александр Тищенко.

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Он отметил, что сейчас над устранением пятна работают специалисты. Этим занимаются водолазы, которые используют сорбент.

— Там установлены защитные боны, но когда подымаются волны, они не справляются, — сказал Тищенко.

Также он добавил, что водолазы проверяют, это новая утечка или нет. Сейчас просчитывается сума ущерба, которая будет выставлена судовладельцу.

Танкер Delfi потерпел крушение в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы. Из-за шторма и ударов из него выпали бочки и начал вытекать мазут.

Судовладелец пообещал убрать Delfi с пляжа Дельфин до 31 марта. Его планировали разрезать на части или отбуксировать. Но судно так и не убрали из-за карантина.